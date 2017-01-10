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19 ребят в Усть-Кане стали кадетами

Долг. Честь. Отечество. В рядах кадетов республики Алтай - пополнение. Движение, созданное изначально в столице региона при поддержке главы Александра Бердникова развивается и с успехом продвигается в районах. На этот раз присягу приняли 19 учащихся Усть-Канской средней школы.

Обновляя традиции. В стенах школы Усть-Кана на верность отечеству присягнули и девочки. Программа развития кадетских классов в районе, успешно реализуется. Сегодня 45 школьников занимаются физической, строевой и огневой подготовкой. Ребята, а теперь и девчата с удовольствием, изучают воинский устав и единоборства. Перед педагогами стоит большая задача - военно-патриотическое движение должно развиваться.

Под руководством офицеров-воспитателей - ветеранов органов внутренних дел, Кадеты принимают активное участие в патриотических акциях, конкурсах, соревнованиях и в некоторых оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых полицией района. Ребят поздравили и кураторы.

Два профильных класса были созданы семь лет назад и с каждым годом желающих стать достойным гражданином своей страны становится все больше. Школьники, уже с младших классов, растут патриотами.

Кристина Бандура