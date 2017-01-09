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С признаками кишечных инфекций в РА были госпитализированы 25 человек

Неприятные последствия новогодних праздников. С начала января в лечебные учреждения региона с симптомами отравления обратилось более 20-ти человек. Основная причина - употребление просроченных продуктов. В двух случаях, причем летальных, из-за суррогатного алкоголя.

Для одних 10 дней отдыха, для других - период особого внимания. Праздничные дни на территории республики - это более пятисот различных мероприятий, участие в которых приняли порядка шестидесяти тысяч человек. Охраной порядка были заняты 900 сотрудников полиции. В период с 1 января зарегистрировано 64 преступления: это кражи, мошенничество и причинение вреда здоровью.

Тех же, на кого предупреждения не действовали, привлекали к ответственности. Впрочем, как и продавцов контрафактным алкоголем. За 9 дней нового года выявлено 17 таких фактов, изъято почти 300 литров спиртного, часть которого была отправлена на экспертизу. По результатам лабораторных исследований, метанола в составе не обнаружено. Тем не менее, двое жителей республики отравились этиловым спиртом, оба случая привели к смерти. 25 человек госпитализированы с признаками кишечных инфекций.

МАРИНА БУГРЕЕВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РА: «Основными причинами инфекций стали погрешности в питании, употребление продуктов с истекшими сроками годности. Зарегистрировано 8 случаев токсических отравлений, 2 человека отравились этиловым спиртом, 4 случая отравления угарным газом, в том числе 2 с летальным исходом и 2 случая отравления лекарственными средствами с попыткой суицида».

В целом же, по словам специалистов, санэпидобстановка на территории оставалась стабильной. Чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Олеся Овсянкина