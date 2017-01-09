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Праздники прошли без ЧС

Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В правительстве региона состоялось рабочее совещание Главы РА с руководителями органов власти и главами муниципалитетов. Один из вопросов повестки - итоги проведения новогодних и рождественских праздников.

Праздничные дни для жителей республики прошли без внештатных ситуаций, резонансных ЧП не допущено. Соответствующие данные приводят в своих докладах руководители МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Минздрава и Минрегиона. В связи с участившимися отравлениями сотрудниками МВД проведено порядка 500 проверок. Из розничного оборота изъято 272 литра спиртосодержащей продукции из них 90 литров небезызвестного боярышника. Всего за новогодние праздники зарегистрировано 3 отравления, отметим в прошлом году эта цифра была значительно больше - 17 пострадавших. На заседании отмечен ряд аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

ИГОРЬ БУКИН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Кратковременное отключение электроэнергии в Усть-Канском районе из-за налипания снега на проводах, утечка теплоносителя из системы отопления в районе школы-лицея №6 в Горно-Алтайке, и утечка воды в Усть-Коксе. Должен отметить, что на все события реагировали своевременно, оперативно. Проблемных вопросов не возникало, жалоб от жителей РА не поступало».

Обильные снегопады заставили муниципалитеты бросить всю технику на расчистку дорог от снежных заносов. Работы проводились ежедневно, привлекалось до 60 единиц дорожной техники. На сегодня проезд обеспечен по всем направлениям дорог регионального значения.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «В период снегопадов и метелей 1, 2, 5 и 6-го января в ряде районов дорожная обстановка осложнилась. Также в Усть-Канский район привлекались дополнительные силы из Усть-Коксинского, Шебалинского, Онгудайского районов. В результате принятых мер проезд по дорогам был обеспечен».

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Я выражаю благодарность всем руководителям, которые обеспечивали проведение праздничных мероприятий, за эффективную и слаженную работу Минздраву, МВД, МЧС. Конечно, были проблемы с расчисткой дорог в Горно-Алтайске, это нужно признать и люди правильно возмущаются, мы от этого не уходим. Это неправильно. Это должно быть устранено в короткие сроки. Есть, конечно, объективные причины - прекратило свою работу САХ. Но мы вмешаемся. Для этого мы и власть, чтобы выправить ситуацию. Думаю, что в ближайшие дни горожане это почувствуют».

Как добавляет глава РА, буквально на днях будет проведено дополнительное совещание по данной теме. Ведь главное, чтобы люди не чувствовали дискомфорта в плане передвижения по городу как пешком, так и на автомобиле.

Владимир Виноградов