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В Горно-Алтайске отметили Рождество

У православных - Святочная неделя. Она началась сразу после Рождества. В один из главных церковных праздников верующие пришли на рождественские богослужения, которые прошли во всех приходах республики.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. По библейскому писанию, появление младенца Иисуса на свет положило начало новой эпохи в истории человечества. Храм Преображения Господня в этот день украшен по-особому, зеленые ели как символ вечной жизни. А многочисленные свечи, символизируют Вифлеемскую звезду, взошедшую в час рождения Иисуса. Главную рождественскую литургию провел епископ горно-алтайский и Чемальский Каллистрат.

На праздничной литургии в числе прихожан был и глава региона Александр Бердников. Поздравляя верующих, он отметил, что Рождество Христово- один из самых светлых и чистых праздников. Он объединяет людей, даруя любовь, добро, милосердие.

В дар епархии глава региона преподнес икону с изображением Иисуса Христа. Все желающие от мала до велика, в этот день, могли не только исповедаться, но и причастится. Из желающих прикоснуться к таинству выстроилась большая очередь. После окончания литургии у храма прошел праздничный концерт для юных прихожан.

Сейчас у православных особое время- святки, которые продлятся вплоть до Крещения. Праздничные дни, время гуляний, особых угощений, а ещё время дарить добро, своим родным, близким, и незнакомым людям.