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В Горно-Алтайске похоронили Валентина Чеконова

На 85-м году жизни умер известный общественный деятель, публицист, зайсан рода Jус Валентин Чеконов. Валентин Агафонович Чеконов родился в 1932 году. Работал инструктором, заведующим отделом и секретарем Кош-Агачского райкома ВЛКСМ. Затем служил в ночной дальнего действия бомбардировочной авиации, однако после травмы пришлось оставить службу.

Стал директором Бельтирской начальной школы, поступил в Горно-Алтайский педагогический институт, со второго курса которого был направлен на партийную работу в Кош-Агачский район, где работал под руководством Михаила Карамаева. Институт пришлось заканчивать заочно. После этого Валентин Чеконов много лет работал в партийных органах Кош-Агачского, Улаганского, Турачакского районов. Перед уходом на пенсию работал в республиканском комитете экологии, курировал издание Книг Памяти, был руководителем Совета старейшин. Валентин Агафонович является автором несколько книг, посвященных истории и культуре Горного Алтай, также он руководил литературным объединением «Бабырган». Валентина Чеконова похоронили сегодня в Горно-Алтайске.