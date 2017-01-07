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За долги будут лишать водительских прав

Новшества 2017-го. Что же ожидает россиян в наступившем году? Например, с 15 января те, чей долг превышает 10 тысяч рублей будут временно лишаться водительских прав. Судебные приставы смогут вводить ограничения на управление автомобилем шести категориям граждан.

Это коснется неплательщиков алиментов, не возместивших ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должникам, причинившим ущерб преступлением, нарушителям правил дорожного движения, и лицам, уклоняющимся от общения с ребенком по решению суда. Кроме этого увеличится стоимость полиса ОСАГО. С начала года она будет зависеть от числа нарушений, и если их будет много, то заплатить придётся почти в три раза больше.