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С начала нового года произошли изменения в законодательстве о налогах

Согласно новым поправкам, в Кодекс перенесены все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов. С 2017 года эти функции будут выполнять налоговые органы, а, следовательно, изменились значения реквизитов при заполнении платежных поручений.

Обязательное пенсионное, медицинское и социальное - на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Все виды страховых взносов теперь, начиная с 1 января 2017 года, будут администрировать налоговые органы.

АЛЛА ЧИНАРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ по РА: «К налоговым органам переходят полномочия по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов; приему расчетов по страховым взносам, начиная за отчетный период - 1 квартал 2017 года; осуществлению зачета, возврата сумм страховых взносов, в том числе за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, по решениям ПФР и ФСС».

Кроме того, к налоговым органам перешли полномочия по предоставлению отсрочки или рассрочки по страховым взносам, а также взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Специалисты обращают внимание на то, что теперь изменились и значения реквизитов при заполнении платежных поручений на перечисление страховых взносов в бюджет. Уплачивать их необходимого реквизитам Федеральной налоговой службы по новым кодам бюджетной классификации. Это относится и к взносам за декабрь 2016-го.

АЛЛА ЧИНАРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ по РА: «При заполнении реквизитов платежного поручения страховых взносов в бюджетную систему РФ должны указываться: ИНН и КПП получателя средств, ИНН, КПП соответствующего налогового органа; "получатель" - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа; код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков, при этом первые 3 знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ, должен принимать значение "182" - Федеральная налоговая служба».

Новые коды утверждены приказом под номером 230- н Минфина России. Не изменился код только для взносов на травматизм. Это направление по-прежнему курирует Фонд социального страхования. Что касается отчетности, срок подачи единый - как для бумажной, так и для электронной формы. Те, кто производит выплаты физическим лицам, должны подать расчет не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим годом или отчетным периодом. Отчетность по взносам за прошедший 2016 год пока сдается в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Подробная информация представлена на сайте налоговой службы - в разделе "Страховые взносы - 2017".

Олеся Овсянкина