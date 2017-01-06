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По 5 тысяч рублей получат порядка 60 тысяч жителей РА

Поддержка от государства. Совсем скоро пенсионерам начнут выплачивать единовременную выплату- 5 тыс. рублей. В Республике Алтай такую помощь получат порядка 60 тыс. человек. По старости, по инвалидности, по потере кормильца - выплата предусмотрена всем категориям пенсионеров.

Те, кто получают несколько видов пенсий получат только одну выплату. 5 тысяч рублей начнут перечислять через кредитные организации и выдавать в отделениях "Почты России" с 13 января. В целом в стране эта работа должна завершиться до 28 января. В Республике Алтай выплаты планируют провести раньше.

ВАЛЕНТИНА ИВЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ по РА: «В Республике Алтай мы стремимся эту выплату выплатить до 24 числа. 24 января - последний выплатной день. Есть договоренность и с почтой, и с кредитными организациями. Пенсию, те, которые получают до 13 числа, когда нас профинансирует Москва, получат позднее. С 13 числа почта буде доносить им. А у тех, у кого по графику, будут получать вместе с пенсией с 13 числа».

Проживающим в домах престарелых 5 тысяч рублей будут выплачиваться полностью, без удержаний за проживание. Также нельзя будет удерживать эти средства по судебным решениям, исполнительным листам. Единовременная выплата - это не замена индексации. По словам сотрудников Пенсионного фонда, в феврале, апреле и августе 2017 году пенсии также будут проиндексированы.