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11 ДТП зарегистрировали сотрудники ГИБДД за первые дни января

Они произошли в Горно-Алтайске, Майминском, Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах. 22 водителя управляли автомобилями в пьяном виде.

ТАТЬЯНА ПОПОВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УГИБДД МВД по РА: «В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД выявлено 353 нарушения ПДД. Отстранено от управления транспортным средством 22 водителя, находящихся в состоянии опьянения, а также 4 водителя за повторное управление в состоянии опьянения. Задержано 20 водителей, не имеющих прав. Нарушили правила применения ремней безопасности 28 водителей и пассажиров, 11 водителей нарушили правила перевозки детей».

За два дня нового года нарушали Правила дорожного движения и пешеходы. 38 человек было привлечено к ответственности, трое из них находились в темное время суток вне населенных пунктов без светоотражающих элементов на одежде.