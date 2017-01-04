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В перинатальном центре в 2017 году первые роды приняли в 8 часов утра

В тройке лидеров в стране. Республика Алтай уверенно держит свои позиции по рождаемости. Сейчас родителями становятся дети 90-х, и, несмотря на "демографическую яму" тех лет, количество новорожденных в нашем регионе не уменьшается. Наша съемочная группа узнавала, кто же в республиканском перинатальном центре стал первым МЛАДЕНЦЕМ 2017-го года.

Новогодняя смена здесь не отличается от обычной. В любое время дня и ночи люди в белых халатах помогают младенцам появиться на свет. Акушеры говорят, 31-го декабря до 12 часов ночи они провели 10 родов, потом было относительно спокойно. Ранним утром 1 января на свет появилась Катя. Малышка, весом чуть более трех килограммов и ростом 51 сантиметр, стала самым лучшим новогодним подарком в семье Чичиновых.

НАДЕЖДА ЧИЧИНОВА: «Третьи роды уже, третья доченька, просто не ожидали, что получится 1 января, прям в новый год, что уедем. Приехали мы в семь часов утра, в 8 уже доченька родилась. Роды протекали спокойно, хорошо».

Сейчас, в большинстве своем, родителями становятся "дети 90-х". А, как известно, в те, непростые времена, рождаемость была низкой. И сейчас по всей стране наблюдается тенденция к уменьшению количества родов. Однако неутешительная статистика не коснулась республики Алтай, которая по демографическим показателям уверенно держится в тройке лидеров по стране.

НИНА ЗАВРАЖНЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА: «По республике тоже количество родов держится примерно на одном и том же уровне. Я не думаю, что будет большая разница, ну будет разница буквально, может в десятки, только на уменьшение, а так в общем количество родов остается на прежнем уровне. И сейчас в данный момент у нас в перинатальном центре 5 человек находятся в родах, поэтому мы за ночь 10-11 детишек родим».

За пару дней здесь на свет появились два десятка малышей, что, конечно, неплохой старт для только что наступившего 2017-го года. Пять мамочек пока в ожидании чуда, а 11 сегодня уже вернулись домой с долгожданным подарком, который сюда приносит аист, а не Дед мороз.

Олеся Овсянкина