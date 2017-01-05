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Сотрудники Роспотребнадзора по РА успешно сдают нормы ГТО

Готов к труду и обороне. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай успешно сдали очередной этап сдачи нормативов Всероссийского спортивного комплекса «ГТО». Участники испытаний стреляли из лазерного ружья, качали пресс, бегали на лыжах.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора уже не в первый раз проходят испытания. Летом они уже сдавали. Желающих пройти зимний этап ГТО оказалось больше.

Сегодня же участники испытания стреляли из лазерного ружья, что потребовала от них особой концентрации. А для того, чтобы выполнить норматив нагрузки на пресс, необходима была предварительная подготовка. Выносливости потребовала и беговые лыжи. Дистанция для мужчин составила 5 км., для женщин - 3. Несмотря на разный уровень подготовки, сотрудники Роспотребнадзора успешно сдали норматив.

Напомним, что указ о внедрении комплекса ГТО на территории Республики Алтай был подписан в июле этого года. Организаторы приглашают все организации региона принять участие, и брать пример с Управления Роспотребнадзора, которые, скорее всего, станут первыми, кто получит значки ГТО в Республике Алтай.