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Дочери бойца Великой Отечественной сообщили о судьбе без вести пропавшего отца

Никто не забыт, ничто не забыто. В Горно-Алтайске дочери бойца Великой Отечественной, сообщили о судьбе отца, который все это время считался пропавшим без вести. Его останки обнаружены в Подольском районе Московской области. В братской могиле был захоронен 21 человек. Представители поискового движения в республике встретились с дочерью Гаврила Макарьева, которая хранит память о своем отце и ждет из Москвы бесценную реликвию - военный медальон.

Не без волнения, но уже со спокойным сердцем. Татьяна Гавриловна Ровенская с трепетом в душе пересматривает единственное напоминание об отце, которого вживую, конечно, не помнит. Он родился в селе Лежаново Алтайского края. В большой крестьянской семье он был самым младшим - 12-ым. В 39-ом, когда Гаврилу было около 20-ти, практически сразу после свадьбы, его призвали в ряды Красной армии.

ТАТЬЯНА РОВЕНСКАЯ, ДОЧЬ ГАВРИЛА МАКАРЬЕВА: «Он служил, его прямо со службы и прямо на фронт отправили в 41-ом. Я родилась в 40-ом, и, можно сказать, он меня не видел, только по фотографиям. Я же маленькая была, когда война кончилась, мне всего было 5 лет. Но она мне всегда говорила, что он не погиб, а без вести пропал, что он живой, война кончится и он вернется. Мы будем его ждать».

Но он так и не вернулся. В прошлом году во время поисковых работ под деревней Кузовлево, что в Московской области, была обнаружена братская могила. Там были захоронены два офицера и 19 красноармейцев. При них нашли шесть медальонов, которые сразу же были отправлены на экспертизу.

АЛЕКСАНДР ВИЛИСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ в РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО: «Бойцов захоронили с воинскими и духовными почестями в деревне Кузовлево Подольского района Московской области, где есть и мемориал и обелиск, мемориалы двух войн, ВОВ и Гражданская война, а медальоны в это время находились на экспертизе».

После прочтения двух из них выяснилось, что они принадлежали уроженцам Алтая. И если родственники одного были сразу обнаружены, поиски второго погибшего солдата затянулись. И тогда поисковики из Алтайского края связались с руководителем движения в республике Александром Вилисовым. И благодаря совместной работе сотрудников ЗАГСа, полиции, совета ветеранов и городского военкомата, найдена дочь Татьяна Ровенская. В скором времени ей передадут медальон отца. За три последних года, с помощью поисковиков в республику Алтай и Алтайский край были возвращены останки тринадцати погибших солдат. В 2016-ом ребята сводного отряда "Вымпел" впервые сами участвовали в поисковой работе, конечно, после того, как прошли соответствующее обучение, причем в полевых условиях.

Они знакомились с экипировкой, оснащением военных лет, изучали солдатские медальоны. И несмотря на определенные трудности, эти ребята полны гордости, энтузиазма и только положительных эмоций, ни на минуту не жалея, что участвуют в таком благородном деле.

Пройти по тропам войны дело благородное, но одновременно затратное. Работу наших поисковиков поддерживает глава республики Александр Бердников. Благодаря финансовой поддержке правительства региона, а также местных меценатов, свою работу поисковые отряды ведут уже много лет. Захоронение останков советских солдат, установление их имен и поиск родственников, чтобы они узнали, что отцы, деды и прадеды не пропали без вести, а геройски погибли, защищая Родину.

Олеся Овсянкина