НОВОСТИ

В Усть-Коксинском районе большой популярностью пользуется этнографический музей алтайской культуры

Лауреатами премии Правительства республики в области культуры и искусства стали создатели этнографического музея алтайской культуры «Айяс» из Усть-Коксинского района.

Десять лет назад, уйдя на заслуженный отдых, учитель истории Зоя Тарыновна Музыкова начала собирать экспонаты и оформлять экспозиции, которые и составили основу её домашнего музея.

Первыми посетителями этого необычного места стали учащиеся школ Усть-Коксинского района, по мнению заслуженного педагога, экскурсии помогают ребятам лучше понять прошлое и настоящее своего родного края.

Лариса Николаевна поддержала инициативу матери. Она тоже учитель истории и руководитель этнографического кружка созданного при музее «Айяс». В нём занимаются Чендекские школьники. Камни с рисунками, по пазырыкским мотивам - это итог их исследовательской работы.

Отношение посетителей, к просветительской деятельности этих энтузиастов из глубинки, можно понять и из послания, оставленных на разных языках.

И может быть после посещения этого необычного места в селе Чендек, которое создано по велению сердца, все мы будем лучше понимать своё прошлое, да и настоящее тоже.

Светлана Мороз