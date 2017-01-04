НОВОСТИ

Противопожарные приборы установят бесплатно

Защитить дом от пожара. В квартирах и домах ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных и малообеспеченных семьях установлено 163 пожарных извещателя. Современные приборы абсолютно бесплатные, и позволяют своевременно предотвратить возгорание.

Галина Трубина - дочь ветерана ВОВ Василия Мифодича Бакулина. Она с утра до вечера на работе, ее пожилой папа остается целый день один. Дом деревянный, да и отапливается от печи. Поэтому пожарная сигнализация, лишней точно не будет.

Бесплатный автономный пожарный извещатель закрепили на кухне. Здесь и печь и плита, комната - то самое место, где пожароопасно. Вот это маленькое устройство реагирует на появление дыма - еще до возгорания открытого пламени. И подает звуковой сигнал. Такой современный прибор на сегодня - один из самых эффективных, он работает без сбоев, и позволяет оперативно принять меры по тушению и эвакуации людей. Его уже установили у ветеранов и в многодетных и малообеспеченных семьях республики. О пожарной безопасности населения беспокоятся не только спасатели.

АНДРЕЙ МУНАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «По инициативе социальной защиты населения в районах приобретено и поставлено малообеспеченным семьям 163 пожарных извещателя. Также проводятся мероприятия направленные на профилактику пожаров в жилом секторе.

Министерством труда и занятости населения РА по поручению правительства РФ, РА и лично главы А. Бердникова, проводятся мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности ветеранов ВОВ, малообеспеченных семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Бесплатная установка противопожарных приборов будет продолжена и в этом году. Также в муниципалитетах управлениями соцзащиты населения льготникам будет оказана помощь на ремонт печного отопления и замены электропроводки.