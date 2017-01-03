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Обсудили обеспечение безопасности дорожного движения в РА

Состояние автомобильных дорог, организация перевозки групп детей и своевременное реагирование пожарно-спасательных и подразделений региона на ликвидацию ДТП. Эти и другие вопросы обсудили на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Освещение улиц, пешеходных переходов, дорожная разметка, бордюры, тротуары. Члены Правительственной комиссии подробно обсудили состояние автомобильных дорог республики. Главное, на что обратил внимание председатель комиссии Роберт Пальталлер – от состояния дорожной сети зависит жизнь и здоровье людей. Аварийность на дорогах республики по итогам 11- месяцев 16-го года составила - около 250-ти ДТП, 32 человека погибли, 320 получили травмы.

АНАТОЛИЙ КОСИНОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД МВД по РА: «Наиболее распространенной причиной совершения ДТП явилось пренебрежение водителями норм и правил в сфере дорожного движения. На территории РА по итогам 11 мес 2016 года на месте совершения ДТП зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Таких ДТП произошло 133».

В этой связи речь на заседании шла о выполнении адресных программ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и местного значений. Особенно вблизи образовательных учреждений. По данным Горно-Алтайавтодор, полностью оборудованы освещением, ограждением, светодиодными знаками, т.е. приведены в соответствие всего 4 пешеходных перехода по республике: 2 из них в Кызыл-Озеке, в Турачаке и Чемале по одному. Остальные проекты пока только на бумаге.

ВАЛЕРИЙ ХМЕЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР": «Проектные работы мы уже отторговали. У нас сейчас уже на стадии заключения контрактов. И до 1 июля мы планируем закончить оборудование всех пешеходных переходов вблизи школьных учреждений».

Ситуация в районах, особенно в сельских поселениях, тоже складывается не просто. Освещение улиц, ограждение тротуаров, дорожных знаков, искусственные неровности. Для решения вопроса все службы должны действовать совместно, сообща.

РУСТАМ КОКУШЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН": «Мы с главами сельских поселений этот вопрос рассматривали. И мы берем на себя обязательства выполнить освещение, а обустройство дорожных знаков - эту работу будут проводить главы поселений. По национальному стандарту там, с перилами, со всем. Но только освещение и знаки - то, что требуется на гравийных дорогах».

Отдельное внимание на заседании было уделено организации безопасных перевозок школьников. Этот вопрос находится на особом контроле Главы региона А. Бердникова. При перевозке детей необходимо соблюдать ряд важных условий - состояние транспорта, стаж водителя, заранее надо уведомить ГИБДД, предоставить маршрут, марку автомобиля.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Конечно, желание иметь состояние дорог, как на федеральной трассе М-52. Мы к этому стремимся. И ежегодно на региональные дороги, строительство мостов мы осваиваем не менее 1 млрд. рублей».

В завершение члены Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили план работы на 2017 год.

Владимир Попошев