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Театральное объединение «Горизонт» дарит новогоднее настроение

Новогодние праздники это улыбки, смех, отличное настроение. А основная цель работы ребят из творческого театрального объединения «Горизонт» сделать их ещё и незабываемыми.

Хороший настрой, знание реплик, понятия образа своего героя, не это ли залог успеха любого театрального персонажа.

Вот уже более пяти лет Даша Иродова занимается лицедейством и не разу не пожалела. Мечтает юная героиня посмотреть спектакль на большой сцене, окунуться в мир театральной жизни.

ДАРЬЯ ИРОДОВА УЧАСТНИЦА ТВОРЧЕСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГОРИЗОНТ», с. УСТЬ-КОКСА: «Обычный человек проживает одну жизнь, а когда ты играешь в театре, то получается несколько жизней. Ты входишь в разные образы, это очень интересно. Такие ощущения, что нельзя описать и каждый раз перед выходом на сцену страшно».

Руководитель объединения Евгения Бебекина, после окончания Алтайского государственной академии культуры и искусства, уже второй год работает с ребятами, в двух группах здесь занимается более тридцати человек - они постоянные участники всех районных мероприятий.

А задумок у юных театралов много, всё хочется успеть.

Но, а ближайшие планы в январские каникулы - порадовать юных зрителей, новой новогодней постановкой.

Светлана Мороз