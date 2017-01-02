НОВОСТИ

Количество преступлений, совершенных детьми и подростками увеличилось на 30%

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В Республике Алтай количество преступлений, совершенных детьми и подростками увеличилось на 30 процентов. Особенности расследования таких уголовных дел обсудили на межведомственном совещании. Были рассмотрены конкретные преступления, зарегистрированные на территории Чемальского и Майминского районов.

Кражи из магазинов, повреждение или похищение материальных ценностей и причинение телесных повреждений. Это, пожалуй, основной перечень преступлений, совершенных подростками на территории двух муниципалитетов за 2016 год. И как отмечено на совещании, особенностью расследования таких уголовных дел является то, правоохранительные органы в своей работе должны сделать акцент не на наказании, а на профилактике.

НИКОЛАЙ МАКЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Расследуя уголовное дело, следователь, дознаватель обязан установить причины и условия, приведшие к совершению правонарушения ребенком, разобраться с этими причинами. Либо он был безнадзорен, либо родители не выполняют правильным надлежащим образом свои обязанности, либо он бесконтролен в образовательном учреждении».

Главная цель подобных встреч - усиление взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Прокуратура, полиция, следственный комитет, а также сотрудники органов опеки, учебных заведений и администрации муниципальных образований. И по каждому случаю информацию представили все структуры.

АННА ЮРКИНА, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА МАЙМИНСКОГО РАЙОНА: «По результатам рассмотрения выработан комплекс мер по дальнейшей адресной и предметной профилактической работе с каждым подростком. Приняты к сведению заверения руководителей следственных подразделений об оперативном завершении расследования уголовных дел в 2-хмесячный срок. Определена их дальнейшая перспектива с учетом личности несовершеннолетних правонарушителей, условий их жизни и обучения, причин и условий, приведших к уголовному преследованию».

Как правило, большую часть преступлений совершили подростки из неблагополучных семей. Оттого контроль за такими ячейками общества взят "на карандаш" работниками прокуратуры. Проводятся регулярные рейды, по результатам которых самое безобидное - беседы, потом может пойти постановка на профилактический учет, а крайняя мера для тех, кому на собственных детей нет никакого дела - лишение родительских прав. Все для того, чтобы ребенок получил достойное воспитание и образование, и в будущем - не встал на путь преступлений.

Олеся Овсянкина