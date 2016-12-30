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Рост тарифов за услуги ЖКХ не превысит 3,5%

Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ для жителей РА в 2017 году составит не более 3,5 %. В начале декабря указом главы утверждён средний предельный индекс изменения размера коммунальных платежей.

В первом полугодии 2017 года жители РА будут платить за коммунальные услуги столько же сколько платили в 2016 году. В соответствии с российским законодательством Комитет по тарифам РА утвердил предельные нормы роста оплаты коммунальных платежей. Вырастут ли ваши траты на услуги ЖКХ? Всё зависит от того, сколько вы потребляете и где вы проживаете.

ВИТАЛИЙ КИЧИНЕКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РА: «Указ главы принят, где у нас рост платежей граждан совокупный в разрезе МО. Он утверждён от 0,79 % до 5.6 %, максимальный рост у нас сложился в 4 МО - это Шебалинский район, Онгудайский район, Майминский район и Горно-Алтайск. Также мы утвердили тарифы на электроэнергию, утвердили их на самом возможном нижнем пределе, в первом полугодии 2017 года у нас тарифы не будут превышать те тарифы, которые действовали во втором полугодии 16 года».

Что касается второго полугодия 2017 года, то тариф на электроэнергию для жителей Горно-Алтайска составит 4 рубля 81 копейку, для районов этот показатель составит 3 рубля 42 копейки. Кроме того, комитетом по тарифам РА утверждены предельные показатели платежей за теплоснабжение.

ВИТАЛИЙ КИЧИНЕКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РА: «В двух видах, один на отопительный период, а второй равномерно на весь год. Это сделано для того, чтобы граждане сами выбирали как им оплачивать, либо в течение отопительного периода, либо равномерно в течение всего года».

Так или иначе ваши тарифы должны быть прописаны в договорах, которые составили с поставщиками услуг ЖКХ ваше ТСЖ или УК. Если вы считаете, что ваши тарифы завышены, вы вправе обратиться с жилищную инспекцию, которая обязана разобраться в каждом конкретном случае нарушения ваших прав.