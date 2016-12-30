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Профсоюзы проводят для детей новогодние елки

Праздничные мероприятия в регионе продолжаются. В Национальном театре состоялась детская новогодняя елка для детей работников профсоюзов. Артисты порадовали маленьких зрителей своими выступлениями.

Сауле Чернова - ученица 4 класса третьей городской гимназии. По словам девочки, Новый год для неё самый любимый и долгожданный праздник. И считает, что его нужно встречать в кругу семьи. На это же торжество пришла с большим удовольствием.

Елка для детей работников профсоюзов проводится ежегодно. По словам организаторов, в этом году праздник проходит в 2 этапа. Перед самым 31 декабря для детей Горно-Алтайска и Майминского района, а до Рождества в столицу приедут дети со всех районов. В целом, в празднестве смогут принять участие 480 детей. Артисты театра приготовили для них специальный подарок- спектакль «Волшебные кольца».

По словам самих детей, праздник для них запомнится. Запомнится этими персонажами, и костюмированный бал не оставил их равнодушным. А главные действующие лица, помимо самих ребятишек - Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому сладкие подарки.