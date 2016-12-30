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В РА создана новая порода коз - Алтайская белая пуховая

Животноводы, ученые и специалисты министерства сельского хозяйства потратили на это почти 25 лет. Исследовательская работа завершилась. Новая порода внесена в государственный реестр.

В 1997 году разработчики горно-алтайской пуховой породы коз получили Государственную премию в области науки и техники. С тех пор ученые не останавливались на достигнутом. В отличие от серого белый пух всегда ценился выше. Правда, чтобы превзойти собственный успех понадобилось почти четверть века. И, наконец, признание: у нас есть новая порода - алтайская белая пуховая. У этой козы - 14 авторов. Один из них - Татьяна Каргачакова. Возможно, не самая лучшая в мире, но превосходит многих своих сородичей, говорит соавтор.

ТАТЬЯНА КАРГАЧАКОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА И ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Они имеют очень высокую пуховую продуктивность. Создавая любую породу, сравниваешь. В данном случае с дагестанской белой пуховой породой. Эта включена в государственный реестр и наша порода превышает по показателю пуховой продуктивности на 62,8%».

Фундаментальный труд, воплощение которого было бы невозможно без этих людей. "Кайрал" - в переводе "награда" - хозяйство в Чуй-Оозы. Первое потомство, полученное в результате скрещивания горно-алтайской и советской шерстной козы, чабаны буквально выхаживали на руках. Сейчас здесь племенное поголовье - 1600 коз. Всего в республике около 16 тысяч. Каждая из которых способна дать около килограмма тончайшей белоснежной шерсти.

Нынешняя зимовка проходит в непростых условиях. Аномальное количество снега в этих местах - ставит под угрозу судьбу не только коз. Фермеры делают все, чтобы сохранить уникальное поголовье.

ГАЛИНА ТОПТЫГИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ООО "КАЙРАЛ": «Снега выпало около 70 см. Дорогу открываем, нанимаем бульдозер, чтобы открыть каждый лог, по этой дороге выгоняем скот на пастбище».

Получение авторского свидетельства и патента на алтайскую белую пуховую не означает, что селекционные работы завершились. Специалисты намерены усовершенствовать качество пуха - скрестить нашу козу с китайской. А далее приступить к разработке новой породы молочного направления.

ТАТЬЯНА КАРГАЧАКОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Наших горно-алтайских скрестить с молочными породами. 150 грамм тонкого пуха и молока за 5 месяцев 200-250 кг. Такая задумка есть».

Пока ученые занимались исследованием новой козы, алтайская белая пуховая участвовала в различных выставках - 36 медалей, 2 престижные награды племенному репродуктору "Кайрал" - пожалуй, это только первые достижения. Новая алтайская успешно внедряется в Новосибирской, Читинской области, Дагестане и Таджикистане - улучшает местные породы.

Ольга Усольцева