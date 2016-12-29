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Евгений Ларин стал Главой администрации Чемальского района

Депутаты Чемальского райсовета приняли решение о назначении главы администрации муниципалитета. Это уже третий район в РА, где помимо главы района избирается еще и сити-менеджер. На 32-й внеочередной сессии единогласную поддержку получил Евгений Ларин.

Новая структура муниципальной власти для нашего региона уже не в новинку. Ранее сити-менеджера выбрали в Турачакском и Шебалинском районах.

Напомним, прежний Глава Чемальского района Родион Букачаков был избран депутатом Госдумы. Нового руководителя избирали в соответствии с измененным законодательством. Ранее главой района избрали Александру Механошину. Теперь депутатам по итогам конкурса предстояло назначить главу администрации муниципалитета. На эту должность претендовали два кандидата Татьяна Путинцева и Евгений Ларин. Последний до этого момента уже два месяца исполняет обязанности главы администрации. Жителям района, депутатам он хорошо знаком. Евгений Ларин в должности министра туризма был десять лет куратором муниципалитета, и именно поэтому социально-экономическое положение района ему известно. Перед голосованием, многие депутаты высказались в поддержку этого кандидата.

Перед процедурой назначения в районе работала комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Чемальского района. Председатель комиссии, вице-премьер республиканского правительства Эжер Ялбаков озвучил единогласное ее решение: рекомендовать совету депутатов района назначить на должность главы администрации Евгения Ларина. Затем депутаты открытым голосованием единогласно поддержали кандидатуру Евгения Ларина. С ним будет заключен контракт сроком на два года.

Далее после официальной процедуры назначения у нового руководителя района совместно с членами правительства начнутся встречи с населением. С графиком жители района смогут ознакомиться сразу после праздников.

Марина Кулеева