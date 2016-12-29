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На капитальный ремонт здания Усть-Канского центра культурного досуга выделено 12,5 млн рублей

Программа развития труднодоступных и отдаленных сел уже не первый год успешно реализуется в РА. Всем работам в рамках данного документа особое внимание уделяет лично глава субъекта. В завершение уходящего года теперь усть-канцы получили подарок по данной программе. Александру Бердникову удалось достичь договоренности с главой государства о ремонте в райцентре Дома культуры.

Сегодня это здание сложно назвать объектом культуры. Мрачные коридоры, обшарпанные полы, сгнившие стены и система отопления далеко не украшают мероприятия, которые здесь проводятся. Однако уже в будущем году все изменится. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда для ряда организаций культуры. Республике Алтай выделено около 12,5 млн рублей на капитальный ремонт здания Усть-Канского центра культурного досуга. Министерству же культуры России поручено проконтролировать целевое назначение и эффективность расходования выделенных средств.