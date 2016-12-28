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В Горно-Алтайске прошла Елка Главы РА

Около 300 детей практически из каждого села всех районов региона приняли участие в новогоднем маскараде.

Молодые люди и очень юные леди. В этот день в Национальном театре особая атмосфера. Балом правят дети. Девушки - принцессы, феи, волшебницы. Юноши - герои: пираты, богатыри и рыцари. Костюмированный бал, несмотря на то, что детский, прошел без привычной суеты.

На главную елку республики приглашены лучшие из лучших - 280 детей со всех уголков республики. Каждый из них - по-своему уникален. Кто-то хорошо учится и побеждает в олимпиадах, кто-то активно отстаивает честь школы и района на спортивных площадках, кому-то удалось стать лучшим в творческих конкурсах.

В Большом зале нет свободных мест - повсюду сказочные персонажи. Заместитель председателя правительства Михаил Маргачев пожелал детям, чтобы все их мечты в канун Нового года обязательно сбылись.

"Волшебные кольца Альманзора". Дети попали в сказочное королевство Фазании и Павлинии. 2 принцессы: одна из которых не совсем умна, вторая не совсем добра и 2 кольца: золотое и оловянное. Но только оловянное может принести счастье - дать то, чего не хватало. Как разобраться где истинные чувства, а где ложь, когда за волшебным кольцом охотятся еще и пираты - маленькие зрители теперь знают.

Ольга Усольцева