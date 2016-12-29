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Получившие квартиры по программе расселения детей-сирот обратились в прокуратуру

Батареи просят тепла. Жители новой многоэтажки по улице Советской в Кызыл Озёке, обратились за помощью в прокуратуру. Поводом для заявлений стал холод в квартирах. Из-за плохого отопления стены промёрзли и покрылись плесенью. Заявители получили здесь квартиры по программе расселения детей-сирот весной этого года.

ИРИНА ПИДОПРИГОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА МАЙМИНСКОГО РАЙОНА: «Проверочными мероприятиями было установлено, что причинами снижения температуры в квартирах граждан - несоблюдение требований температурного режима теплоносителя на котельной и отсутствие утеплителя на системе теплоснабжения самого дома. По итогам проверки в адрес теплоснабжающей организации МУП "Водоканал" и застройщика СК "Жилище" внесены представления с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений».

Стоит отметить, что вышеупомянутые организации с решением прокуратуры согласны и уже приступили к устранению выявленных недостатков.