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Лесники и сотрудники МВД проверяют елочные базары

Паспорт для ёлки. Сотрудники Министерства лесных ресурсов РА провели рейд по ёлочным базарам Горно-Алтайска. Цель мероприятия - выявление продаж незаконно вырубленной пихты и елей.

Декабрь - горячий месяц для сотрудников Министерства лесного хозяйства. В преддверии Новогодних праздников они, совместно с сотрудниками МВД, проводят плановые проверки ёлочных базаров. Визит в первый же из них выявил ряд нарушений.

ЕВГЕНИЙ ЛАТУХОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕСНОГО И ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ЛЕСАХ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ по РА: «На момент продажи продавец не смог нам представить документы, и вот, ждём. Цель наших мероприятий - отследить незаконный оборот елей для новогодних праздников, исключить браконьерские поставки ёлок и несанкционированную рубку лесных насаждений с целью добычи новогодней ели».

Ещё одно из распространённых нарушений - хранение обрубков хвойных деревьев, после их подготовки к продаже. Помимо рейдов по ёлочным базарам, лесные инспектора дежурят на стационарных постах ДПС и передвижных пунктах.

АНДРЕЙ НИКИТИН, ИНЖЕНЕР ЗАЩИТЫ ОХРАНЫ ЛЕСА ГУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "МАЙМИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО": «Мы осуществляем совместное предприятие по проверки транспортных средств, на предмет вывоза новогодней ели без документов, круглого леса без документов. Если надо, то задерживаем».

За месяц усилиями представителей Минприроды по РА было проведено более ста подобных проверок. В случае выявленных нарушений ёлки изымаются на ответственное хранение. Если документы на их законность так и не предоставляются, на владельца составляется административный или уголовный протокол.

Сергей Булгаков