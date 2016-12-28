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Сотрудники ГИБДД досмотрели 54 автобуса

«Автобус-Таксомотор». Республиканские автоинспекторы провели профилактическое мероприятие. Внимание сотрудников ГИБДД было направлено на выявление и пресечение нарушений водителями маршрутных автобусов и автомобилей такси. Полицейскими было досмотрено 54 автобуса и выявлено 37 нарушений Правил дорожного движения.

7 водителей привлечено к административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей, 8 водителей за нарушение правил применения ремней безопасности. Отметим, с начала года на территории Республики Алтай зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажироперевозящего транспорта.

ОЛЬГА РАКШЕВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГИБДД МВД по РА: «5 человек получили травмы различной степени тяжести. Данные происшествия зарегистрированы на территории г. Горно-Алтайска, Майминского, Усть-Канского, Чемальского, Онгудайского и Улаганского районов».

Сотрудники ГИБДД еще раз обращают внимание водителей, особенно автобусов и такси, на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.