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В высокогорном районе говорят о необходимости организации взрывных работ на лавиноопасных участках дорог

Чтобы не быть отрезанным от большой земли. В Улаганском районе в Чулышманской долине расположено три села. До них можно добраться только через перевал Кату-Ярык. Участок -сложный. И-за погодных условий не раз дорогу закрывали. Муниципальным властям пришлось организовать круглосуточную вахту.

Перевал Кату-Ярык расположен в 47 км. от районного центра. Только через него можно добраться до сел Коо, Кок-Паш и Балыкча, где проживает более 2-х тысяч человек. Путь, ведущий через перевал, является единственной автомобильной дорогой, связывающей Чулышманскую долину с внешним миром. Кроме того, это единственный способ доехать на автомобиле и до южного побережья Телецкого озера. Длина спуска- более 3,5 километров. Считается, что здесь 9 поворотов. Разъехаться с встречным машинами нельзя. Поэтому сделаны небольшие карманы.

Небывалый снегопад в начале ноября заставил работать дорожников круглые сутки. Путь пробивали 5 дней и ночей. С одной стороны шли с трактором ДТ, с другой, навстречу-МТЗ. Всего лишь за день тогда здесь выпало 85 сантиметров снега.

Отрезанными тогда оказались 3 села. По распоряжению Главы Александра Бердникова задействовали вертолет. Тремя рейсами до Балыкчи были перевезены 76 человек, 8 рожениц доставили в республиканскую столицу. В это же время руководитель района дал поручение организовать круглосуточное дежурство.

Также установили специальные дорожные знаки, информационные щиты. Это на случай схода лавины. А такие участки здесь есть. Поэтому руководитель района обратился к Главе региона с просьбой рассмотреть возможность организации взрывных работ, чтобы снизить лавиноопасность.