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"Боярышник" исчез с прилавков магазинов

В стране вступил в силу временный запрет на розничную продажу спиртосодержащих непищевых товаров. В список запрещенных вошел и пресловутый "Боярышник", который вызвал вспышку массового отравления в Иркутске.

Несмотря на активную работу правительства региона и общественных организаций, которые неоднократно призывали предпринимателей отказаться от торговли так называемыми "фанфуриками", единичные случаи отравления суррогатом все же есть. Однако история с массовым отравлением в Иркутске заставила многих задуматься: а стоит ли рисковать? Да и любители выпить говорят, что боярышник в магазинах трудно найти.

А умирают люди от метанола, который входит в состав опасных жидкостей, которые не предназначены для употребления в пищу. Тяжелые отравления, которые в итоге могут привести к смерти начинаются с дозы - от 30 мл.

ИРИНА САНАШЕВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Первая клиническая картина - это тошнота, рвота, спутанность сознания и, в зависимости от дозы, как правило, наступает слепота, поскольку метиловый спирт очень агрессивно воздействует на нервную систему».

При первых признаках отравления следует немедленно промыть желудок. Спустя два часа после приема суррогата последствия могут быть уже не обратимы. С этой недели по всей стране введен запрет на продажу спиртсодержащих непищевых жидкостей. Ровно на месяц исчезнет продукция, где объем спирта более 25 процентов. Конечно, запретить пить человеку никто не сможет, а тот, кто на этом набивает свой карман, найдется всегда. Только за 2016-ый в Республике Алтай изъято около трех тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, а это значит, что количество пострадавших могло быть значительно больше.

Олеся Овсянкина