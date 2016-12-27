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Шедевры из камня от мастеров Уймонской долины

Творческое объединение «Самоцветы» уже не первый год радует зрителей своими необычными изделиями.

Для того, чтобы творить- необходимо желание. Умельцы не замыкаются каждый в себе, они обогащают свои знания, общаясь друг с другом, прислушиваются к советам наставника, но итог у каждого свой.

Когда мастер работает с камнем это другой темп и ритм жизни. Этот материал растёт и трансформируется по своим законам и нужно много терпения, чтобы почувствовать и проникнуть в его тайны.

Сергей Казанцев и его учитель Виктор Лихачёв обсуждают рождение новой композиции.

Яшма, змеевик, агаты и лазуриты. Их разнообразная палитра - это идеи для новых сюжетов, они часто вдохновляют мастера.

Данила Лихачёв любил рисовать с детства, впоследствии его увлечение археологией и историей вдохновило мастера на создание тематических панно, украшенных оригинальной росписью и инкрустированных минералами.

Минералы в синтезе с уймонской росписью это необычный тандем, яркие мазки помогают раскрыть очарование камня, и у творца появляется простор для творческой мысли и фантазии.

ВИКТОР ЛИХАЧЁВ РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «САМОЦВЕТЫ», с. ВЕРХ-УЙМОН: «Задача, прежде всего, донести эту красоту, которую заложили авторы, чтобы человек окунулся в этот мир красоты, открыл её для себя, восхитился, и ему захотелось жить творить».

В каждой искорке фольклора есть капля правды. Изделия уймонских мастеров - пример стиля, украшающего наше существование, они несут в себе следы прошлого и отражают поиск истины.

Светлана Мороз