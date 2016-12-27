НОВОСТИ

ГТРК «Горный Алтай» отмечает 25-летний юбилей

Четверть века в медиапространстве республики. 25 лет назад начало вещание телевидение РА. С тех пор оно остаётся главным поставщиком оперативных новостей для жителей нашего региона.

От радиокомитета до филиала ВГТРК - телерадиокомпании "Горный Алтай". Символично, что самостоятельное телевещание начало своё развитие практически одновременно с созданием Республики Алтай. Руководил процессом создания телестудии известный алтайский писатель Аржан Адаров. Первый выпуск телепрограммы вышел в эфир 30 декабря 1991 года. Поздравляя телевизионщиков, глава РА Александр Бердников отметил, что становление республики, как самостоятельного субъекта РФ, так же как и телевидения проходило буквально на его глазах.

В этот праздничный день, награды нашли лучших работников ГТРК - звания "почётный радист" были присвоены старейшему телеоператору Байраму Алушкину и продюсеру Светлане Мороз. Почётных грамот ВГТРК были удостоены специальный корреспондент Марина Кулеева и продюсер Инга Белекова. За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд почётными грамотами Госсобрания были награждены: спецкорр Ольга Усольцева, экономист Алексей Суйманаков, Почетными грамотами Правительства: шеф-редактор национального телевещания Ырысту Маркитанов, а также ведущий программ Алексей Параев.

АЛЕКСЕЙ ПАРАЕВ, ВЕДУЩИЙ ТВ ГТРК "ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «В ГТРК я работаю уже больше 16 лет, начинал с радио, теперь вот делаю сюжеты и авторскую программу «Республика» на ТВ. Можно сказать, что отдал телерадиокомпании лучшие годы своей жизни и абсолютно об этом не жалею. Как говорил герой бессмертного романа Ильфа и Петрова 12 стульев Остап Бендер - работы не боюсь, работу свою люблю».

Также наград от республиканских ведомств и слов благодарности были удостоены ещё порядка 15-ти телерадиожурналистов, ветеранов, во главе с директором Татьяной Кончевой, которая вот уже на протяжении 14 лет является руководителем ГТРК "Горный Алтай".