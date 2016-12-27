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Все государственные и муниципальные услуги на одном сайте

Получить паспорт, водительское удостоверение, оплатить штрафы и налоги, перерасчет пенсии, оформить социальные выплаты. В настоящее время единый портал предоставляет сотни услуг в электронном виде. В такой форме можно получить и услуги органов ЗАГС. Например, можно подать заявления о рождении ребенка, усыновлении, заключении и расторжения брака.

ОЛЬГА ЗОРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «В основном пользуется популярностью услуга подачи заявления через портал единых госуслуг, потому что не все имеют возможность явиться в ЗАГС и подать заявление. Но все хотят, чтобы их торжество состоялось именно в тот день, в который они планируют».

Отсутствие очередей, экономия времени и усилий. Не выходя из дома или офиса можно оформить необходимые услуги на одном сайте. Приходить в ЗАГС нужно только за получением готового документа. Без очереди, подчеркивают сотрудники службы.