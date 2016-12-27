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В РА названы имена лучших добровольцев

Ежегодно в торжественной обстановке подводятся итоги работы некоммерческих организаций в регионе. На сегодня из 513 зарегистрированных НКО 230 социально-ориентированные.

Уже стало доброй традицией перед новым годом отмечать грамотами и кубками самых активных волонтеров, общественников и просто неравнодушных людей, которым небезразличны проблемы окружающих. У нас в Республике Алтай роль некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и менторов становится очень значимой с каждым годом. Благодаря именно их деятельности и участию проводятся акции помощи нуждающимся, фестиваль инвалидов, благотворительные проекты, создаются фильмы и печатаются книги. В Правительстве Республики Алтай участников торжественного мероприятия приветствовал заместитель Председателя Правительства РА Михаил Маргачев.

В числе собравшихся в зале людей доброй воли много представителей муниципалитетов. Каждый волонтер в своем селе старается улучшить жизнь тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Получение такой награды и признание их деятельности многих сподвигнет на дальнейшее развитие и еще больше активизирует общественников. Награды были вручены победителям республиканских конкурсов «Доброволец года - 2016» и «Лучший социальный проект года - 2016», а также менторов и крупных благотворителей, внесших свой вклад в решение социальных проблем региона. «Добровольцами года» признаны Екатерина Красавина (Совет ветеранов Горно-Алтайска), Людмила Кулаева (республиканское отделение ВДПО), Арина Яданова (Кош-Агачский район), Надежда Шмальц (региональная общественная организация «Лада»), Алина и Егор Рыжковы (Федерация ездового спорта), Светлана Шаповалова (гимназия №3). Лилия Шелегова (Республиканский классический лицей).

«Лучшими были признаны социальные проекты 2016 года» Виталия Шатского, Жансерика Абдрахманова, Алины Рыжковой, Владимира Шерера, Елены Шевелевой.

В специальных номинациях отмечены Мария Гайдабрус, Светлана Чочкина, Михаил Кулунаков и Кемене Каинчина.

Марина Кулеева