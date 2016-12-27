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Кайчы, фольклорист, писатель

В Национальном театре состоялся творческий вечер, посвященный 80-летию народного сказителя РА Таныспая Шинжина. В этот вечер звучали стихи поэта, а также песни на его слова. Поздравить уважаемого аксакала пришли земляки, коллеги и ученики.

В фойе Национального театра, где проходило праздничное мероприятие, гостей встречали по алтайским обычаям. Здесь же - выставка книг и фотографий, посвященная жизни и творчеству Таныспая Шинжина. Юбилейный вечер-концерт открылся театрализованным представлением «Кай», в котором маленького мальчика на путь сказителя благословляет дух Алтая в образе матери.

Заслуги известного исследователя, сказителя, писателя и педагога Таныспая Боксуровича являются поистине неоценимыми. По словам самого юбиляра, главная, его гордость - ученики, которых он научил сказительскому искусству.

"Алтайских богатырь, который живет и в сказаниях, и в реальной жизни". В юбилейный вечер в адрес уважаемого аксакала были сказаны теплые благопожелания. К многочисленным званиям и наградам Народного сказителя Республики Алтай, в этот вечер добавилась юбилейная медаль Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в честь 260-летия добровольного вхождение алтайского народа в состав Российского государства.

Поздравить юбиляра собрались его родственники и земляки.

В этот вечер звучали стихи поэта, а также песни на его слова. Уже сегодня можно говорить о том, что труды Таныспая Шинжина, вошли в культурное наследие алтайского народа, а начатое им дело, продолжат его ученики.

Сергей Булгаков