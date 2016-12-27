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Подводят итоги федеральной программы «Ты - предприниматель»

Федеральная программа "Ты - предприниматель", стартовавшая в нашем регионе подводит итоги. Круглый стол состоялся в Горно-Алтайском госуниверситете. Начинающие бизнесмены рассказали о предпринимательских знаниях и навыках полученных за это время.

Федеральный проект "ТЫ - предприниматель". Сегодня он реализуется более чем в 60 субъектах страны. Десятки тысяч молодых людей уже организовали свой бизнес и получили поддержку от государства. Образовательная программа вдохновила и наш регион. Тысяча самых инициативных прошли обучение, а более 200 человек получили консультации. В этом году между Комитетом по делам молодежи, Бизнес-инкубатором, Политехническим колледжем было подписано соглашение о сотрудничестве, которое открыло для начинающих предпринимателей широкие возможности.

СЕРГЕЙ ГРУШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РА: «Комитет и в дальнейшем будет развивать эту программу. Мы надеемся, что это вскроет дополнительные резервы, для того, чтобы у вас была возможность самореализоваться и мы будем со своей стороны делать все для этого возможное».

Выезды в районы республики, мастер-классы и консультации по открытию собственного дела. Молодые люди ознакомились с основными этапами формирования бизнеса, нормативно-правовой базой. Обучающие семинары проходили на различных площадках, в том числе и в госуниверситете, который стал исполнителем программы по заказу федерального агентства по делам молодежи, и республиканского комитета по делам молодежи. Александр Лихачев уже прошел обучающую школу, сегодня он индивидуальный предприниматель, а также бизнес-тренер.

Эта же встреча - подведение итогов. Участники - а это действующие и начинающие предприниматели, обсудили проблемы, с которыми пришлось столкнуться, рассказали и о социальной ответственности и какими льготами можно воспользоваться. Все участники в этот день получили сертификаты. Заслуженные награды получили и победители конкурса "Предприниматель года". Им стали Александр Лихачев, Дмитрий Андреев, Санат Тандин и Галина Аникина.

Елена Попова