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30 тонн мяса продали на предновогодней ярмарке в Горно-Алтайске

На центральной площади столицы прошла последняя в уходящем году продовольственная ярмарка. Мероприятие традиционно собрало лучших производителей региона. 129 предприятий, в том числе 73 сельхозтоваропроизводителя, из Республики Алтай и соседнего Алтайского края предложили разнообразный выбор продукции.

На предновогодней ярмарке было продано более 30 тонн мяса, почти полтонны сыров. Спросом пользовались мясные деликатесы и колбасные изделия. Традиционно в преддверии Нового года повышенным спросом пользовались изделия из овечьей шерсти и пуха, а также по низким ценам можно было приобрести елки и новогоднюю продукцию.