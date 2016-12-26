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Сложная зимовка

Уже сейчас некоторые районы говорят о нехватке кормов. Особенно страдают лошади. Снежный покров выше обычного в Кош-Агачском и Улаганском районах. Министерством сельского хозяйства принимаются меры по обеспечению дополнительными кормами. Рассматривается вариант перевозки животных из высокогорных районов.

Почти полмиллиона условных голов скота вошли в нынешнюю зимовку в хозяйствах республики. Учитывая опыт прошлых лет, корма заготавливались с максимальным запасом. При нынешних погодных и кормовых условиях прогноз министерства сельского хозяйства: в Майме, Чемале, Турачаке, Чое, Шебалино и Усть-Коксе собственных кормов должно хватить до весны. В остальных районах сено закончится уже в марте.

ВЛАДИМИР САНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «С ноября образовалась ледяная корка. Сначала дождь, потом снег. Ситуация сразу начала осложняться, особенно по лошадям. Из запасов осталось 50%».

Обильные снегопады. Из-за чего выпас скота невозможен, в Усть-Канском районе все зимние пастбища под снегом. Более 60 фермерских стоянок Улаганского района до сих пор недоступны, дороги не расчищены. На уровне муниципалитетов проводятся переговоры о предоставлении свободных пастбищ для лошадей из высокогорных районов. Решается вопрос о перегоне или перевозе животных из Улагана в Шебалино.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС-ЭК РА: «Вопрос нужно взять под контроль министерства сельского хозяйства. Если мы доведем лошадей до кондиции, а речь идет прежде всего о них - потом встанет вопрос, кто виноват. Нужно перевозить, договариваться».

Корма в республику начали завозить с сентября - приобретено 17,5 тысяч тонн. Цены растут с каждым днем. Поэтому необходимо приобретать сейчас. В феврале сено будет стоить в 2-3 раза дороже.

ВЛАДИСЛАВ ТАХАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на базе 25 сельхозпредприятий сформирован страховой резерв кормов в объеме 2095 тонн сена, 2000 тонн сенажа».

Ведется контроль цен на корма и закупочных цен мясозаготовительных предприятий. В Минсельхозе создан оперативный штаб по проведению зимовки. Ситуация на еженедельном контроле.

Ольга Усольцева