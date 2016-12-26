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Депутат Госдумы Родион Букачаков провел пресс-конференцию

Народный избранник подробно рассказал журналистам республиканских и районных СМИ об итогах деятельности в уходящем году и планах на будущее.

Открытость и прозрачность. На это, в первую очередь, обратил внимание Депутат Госдумы России по одномандатному избирательному округу Родион Букачаков. Такие встречи отныне станут традицией, отметил народный избранник. Он подробно рассказал о большой проделанной работе при формировании бюджета страны. Особое внимание в нем уделено исполнению социальных обязательств и, конечно же, доходной части. Цена на нефть за баррель сегодня превысила 50 долларов, по прогнозам она может подняться еще выше.

РОДИОН БУКАЧАКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Если эта тенденция будет сохраняться, значит у нас будут дополнительные доходы в федеральном бюджете, которые будут направлены на поддержку сельского хозяйства. А РА, сами знаете, самый сельскохозяйственная».

Рост экономики страны, законодательные инициативы и реализация региональных программ, а также налоги, пенсии, социальное развитие села. Все параметры 16-го года сохранены, в том числе, по поддержке сельского хозяйства. Определены две основные субсидии на молочную отрасль и растениеводство. В рамках Года экологии, которым объявлен следующий год, Родион Букачаков затронул тему о сохранении водных бассейнов - Волга, Байкал и Телецкое озеро. Об этих уникальных объектах говорил в своем Послании Президент страны В. Путин.

РОДИОН БУКАЧАКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Почему Телецкое озеро прозвучало, потому что есть такое понятие, как проблемы планетарного масштаба. Потому что Байкал и Телецкое озеро - это запасы пресной воды. Вода тоже скоро станет стратегическим сырьем, как нефть».

Теперь наша задача - разработать и провести целый ряд мероприятий, направленных на защиту Алтын-коля - Золотого озера. В целом же, на сохранение этих объектов в федеральном бюджете предусмотрено 60 млрд. рублей. Часть этих средств, обязательно должны быть направлены и РА, подчеркнул Р.Букачаков.

Владимир Попошев