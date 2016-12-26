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Пресс-конференция Владимира Путина

Аспекты внутренней и внешней политики, экономические, социальные и международные вопросы за 4 часа. В Москве состоялась двенадцатая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

В ходе пресс-конференции глава государства ответил на вопросы 48 журналистов из России, Украины, Турции, Польши, Германии, Китая и Грузии. Среди основных тем: экономика, социалка, цены на нефть, субсидирование отраслей. Президент отметил ряд экономических показателей. Самый главный - ВВП страны. Если прошлом году спад был на 3,7%, в этом году снижение будет около пол процента. Также наблюдается снижение инфляции, которое в большей степени связано с уверенным ростом в некоторых областях реального сектора экономики.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: «По сельскому хозяйству, там вообще рост серьёзный. В прошлом году он был 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент 4,1%. По году будет не меньше 4-х. По этому показателю динамика очень хорошая. Я считаю ее надо сохранить».

Представители СМИ по традиции принесли в пятницу с собой всевозможные рукописные листовки, плакаты с темами предполагаемых вопросов, названиями регионов. Чтобы выделиться из практически полутора тысяч журналистов приходится проявить смекалку.

ЮЛИЯ МАРКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "РЕГИОН-ТЮМЕНЬ": «Решили спросить президента про детскую роботехнику. В нашем регионе очень серьезно это направление развивается, очень много айти-лабораторий, детский техно-парк, существует небольшая проблема, дело в том, что бизнес и предприниматели не очень охотно идут на контакт с людьми. Между тем дети готовы делать серьезные разработки. Например, у нас делают электронные овощи для аграриев. И некоторые агрофирмы их уже используют. Поэтому решила спросить у президента, как обратить внимание взрослых людей на таких умных детей тюменских».

Коллеги из Екатеринбурга хотят знать мнение президента и о предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в том числе и в их городе, и о первом в стране президентском центре "Ельцин-центре", ставший последнее время объектом обсуждений, в том числе критических.

ЯНА ЮМАКАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, г. ЕКАТЕРИНБУРГ: «Хотелось бы узнать мнение президента по поводу этой выставки, потому что Владимир Владимирович в 2015-м открывал "Ельцин-центр", он видел экспозицию, которую сейчас критикуют и называют исторически необъективной. Плюс он лично знал Бориса Николаевича и я считаю, что можно объективно судить о том, как там представлена история 90-х, и возможно, защитить любимую уральцами достопримечательность».

Двенадцатая большая пресс-конференции президента России Владимира Путина продолжалась 3 часа 50 минут - на 42 минуты больше, чем в прошлом году, но на 50 минут меньше, чем в рекордном - 2012. Пожалуй, одним из самых коротких ответов президента был на вопрос про перспективу досрочных выборов президента в России.

Ключевой же для многих вопрос о том, пойдет ли он сам на предстоящие выборы, президент ответил: "Время созреет, решение будет принято".

Так что журналисты пока могут только догадываться, сколько еще раз увидятся с главой государства в этом формате.

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ: «Широкое и масштабное мероприятие для всех журналистов и СМИ как России, так и зарубежных стран. Конечно, на все вопросы просто невозможно ответить. Но особо важные были заданы и Владимир Путин ответил на многие из них. Работа, конечно, была насыщенная. Эти четыре часа пролетели незаметно. Владимир Путин завершая пресс-конференцию не забыл поздравить журналистов с наступающим новым годом».

Владимир Виноградов