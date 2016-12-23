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Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» стал Владимир Тюлентин

Отчётно- выборная конференция регионального отделения всероссийской политической партии Единая Россия прошла в Горно-Алтайске. 40 делегатов подвели итоги работы отделения за пять лет, а также избрали новый состав регионального политического совета и секретаря партии.

Региональное отделение партии власти обновило руководящий состав. Именно так можно обозначить главный итог очередной конференции республиканского отделения Единой России. С отчётом регионального политсовета перед делегатами выступил Иван Белеков, более десяти лет являвшийся бессменным лидером партии в РА. Он отметил, что на протяжении этого времени партия являлась основной политической силой в нашем регионе, работая в связке с исполнительной властью над решением самых острых задач. С приветственным словом к собравшимся обратился и глава Александр Бердников, входящий в политсовет республиканского отделения Единой России.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Создали здоровое стабильное политическое мировоззрение у наших жителей РА, что проявилось в последней выборной компании по выборам депутатов в ГД. Благодаря стабильности, которой мы достигли последние годы, мы создаём достойные и комфортные условия для жителей нашего региона, строим детские сады, больницы, школы, возводим мосты, запускаем самолёты, газифицируемся, всё это благодаря той линии, которую проводит в ГД партия Единая Россия».

В соответствии с уставом партии, на конференции состоялись выборы секретаря регионального отделения и нового состава политического совета. В результате тайного голосования, новым лидером единороссов в РА стал спикер ГСЭК Владимир Тюлентин, за которого свои голоса отдали абсолютное большинство из 40 делегатов конференции. Ещё один претендент на этот пост Григорий Пильтин, был избран делегатом 16 съезда партии Единая Россия, который пройдёт в Москве в конце января.

ИВАН БЕЛЕКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Сегодня состоялось серьёзное обновление, обновился политсовет, президиум, избран новый секретарь в соответствии новых требований, я как секретарь регионального отделения, руководивший отделением более 10 лет, теперь после избрания депутатом ГД в виду объективных причин сложил свои полномочия».

ЕВГЕНИЙ КОСЯНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ СИБИРСКОГО МКЖРЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ", ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: «Было сегодня озвучено, что фракцией Единой России в ГД принято решение поддерживать те или иные политические проекты, которые партия Единая Россия будет поддерживать, это и поддержка домов культуры в сельской местности, и строительство спортивных сооружений, и поддержка малых театров в городах с небольшим количеством населения».

После завершения конференции, вновь избранный секретарь регионального отделения партии Единая Россия Владимир Тюлентин провёл первое заседание обновлённого состава политического совета партии.