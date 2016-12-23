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В Шебалинском районе выбрали Главу администрации

Напомним, в октябре депутаты избрали Эрчима Сарбашева Главой района. Теперь же на сессии утвердили так называемого "сити менеджера".

О назначении на должность Главы администрации района муниципального образования. На конкурс на должность сити менеджера выдвинулись два кандидата - Павел Владимиров и Андрей Цыгулев. Решением депутатского корпуса была создана комиссия, на которой рассмотрели представленные кандидатуры. Итоги голосования озвучил председатель конкурсной комиссии вице-премьер Эжер Ялбаков.

ЭЖЕР ЯЛБАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО АППАРАТА ГЛАВЫ РА и ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Госсобрание РА внесло изменения в закон о порядке формирования местного самоуправления. Ваш район является пилотным. По итогам комиссии и собеседования по теме организация деятельности органов местного самоуправления и правовые основы муниципальной службы. По итогам за кандидата Владимирова - 0, за Цигулева - 8 человек».

Далее кандидатуру сити-менеджера должны были одобрить депутаты. В тайном голосовании приняли участие 20 человек. В результате 19 голосов было за и один против. Таким образом, Андрей Цыгулев назначен на должность Главы администрации муниципального образования "Шебалинский район".

АНДРЕЙ ЦЫГУЛЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО "ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН": «Спасибо коллегам за поддержку. Прошу сразу включиться в работу. Времени на раскачку нет. Здесь присутствуют главы сельских поселений. В течении следующей недели постараюсь объехать все села и познакомиться с ситуацией».

Андрей Цыгулев работал первым заместителем главы администрации Кош-Агачского района, был первым заместителем министра регионального развития Республики Алтай. Контракт с сити-менеджером заключен на два года.

Марина Кулеева