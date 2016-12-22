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Очерёдность в детские сады ликвидирована

Результаты госэкзаменов высокие, очередность в детские сады полностью ликвидирована. Министерство образования и науки подводит итоги работы за уходящий 2016 год. Одними из главных вопросов встречи стали результаты государственной итоговой аттестации по родному языку и стратегия развития воспитания в регионе.

Открывая заседание, министр образования и науки Алексей Бондаренко рассказал об итогах плодотворной работы педагогов республики.

В РА сегодня действуют 183 общеобразовательных организации. Во всех созданы условия для получения качественного образования. Подтверждение тому итоги ЕГЭ, где наша республика по-прежнему находится в "зеленой зоне", а также итоги ГИА, которые радуют высокобальными работами. В этом году выполнена и одна из важных государственных задач -строительство детских садов.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Улучшилось материально-техническое положение в 10 детских садах РА по программе "Доступная среда" на общую сумму более 11 млн р. В соответствии с реализацией ФГОС дошкольное образование выделены допсредства на создание специальных условий для детей с ОВЗ в объеме 17 млн р.»

Главными же вопросами повестки стали реализации стратегии развития воспитания и государственная итоговая аттестация по родному языку и родной литературе. И как было отмечено, экзамен по этим предметам заметно набирает популярность среди девятиклассников. ГИА выбрали школы Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского районов, а также Горно-Алтайска. И пока результаты радуют не везде.

ЮЛИЯ КУЧАЛУ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «Проверочные работы по алтайскому языку показали не очень хорошие результаты. Потому что я считаю, все эти годы алтайский язык в стороне оставался. По этому предмету экзамен не сдавался. И учителя расслабились. Но результаты нас нацелили пристально изучать алтайский язык».

Не остались в стороне и вопросы, касающиеся правонарушений в сфере образования, организации питания обучающихся, и соблюдение всех санитарных и противопожарных требований. Сегодня необходимо уделить пристальное внимание и безопасности детей на мероприятиях и при перевозке, отметил Михаил Маргачев.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Задачи у нас остаются прежними и это прежде всего выполнение указов президента. Мы должны выполнить все показатели дорожной карты по увеличению заработной платы. Задача стоит по ликвидации сменности в школах, это мы будем достигать за счет строительства новых школ».

До 2025 года новая школа появится в каждом муниципалитете. А уже в следующем году будет открыта школа на 275 мест в Горно-Алтайске.

Елена Попова