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Сотрудники МЧС проверяют места проведения елок

Чтобы праздник не был омрачен. В преддверии Нового года сотрудники противопожарной службы МЧС проверяют безопасность мест массового пребывания людей. Особое внимание - помещениям в которых уже проходят и будут проходить детские утренники и новогодние представления.

Проверки в преддверии одного из самых долгожданных праздников проходят в эти дни во всех МО РА. Один из самых любимых праздников россиян должен быть не только весёлым, но и безопасным. Наша съёмочная группа вместе с сотрудниками противопожарной службы МЧС по РА побывала в одном рейдов в Майме где помещения уже пестрят яркой, но в то же время потенциально опасной в пожарном отношении новогодней символикой.

АСЕМ ДЖОКОНОВА, ИНСПЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ МЧС ПО РА: «Особое внимание обращаем на то, чтобы в залах имелись дополнительные эвакуационные выходы, огнетушители, гирлянды, чтобы были в исправном состоянии, елку устанавливали на устойчивом основании и т.д.».

Специальный инструктаж должен пройти дежурный персонал, который обязан знать расположение телефона, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и четко представлять свои действия в случае пожара.

В этот день сотрудники МЧС проверили два объекта - среднюю общеобразовательную школу № 2 и Майминский центр культуры, где будут проходить в том числе и детские новогодние ёлки.

Серьёзных нарушений, угрожающих здоровью и жизни людей здесь не выявлено, однако это не значит, что такое ответственное отношение есть и в других организациях, поэтому рейды будут продолжаться в течение всего декабря. К примеру, в Майминском районе они охватят порядка восьми праздничных площадок.

Алексей Параев