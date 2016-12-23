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Уплата имущественного налога в РА составляет лишь 75%

1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов, однако не все жители республики успели выполнить свой долг вовремя. Самый низкий уровень собираемости в этом году отмечается в Чемальском и Кош-Агачском районах. Среди лидеров - Горно-Алтайск, а также Усть-Коксинский, Улаганский и Онгудайский муниципалитеты.

Собственники жилья, земельных участков и транспорта. Им всем были направлены уведомления об уплате имущественных налогов. Около 80-ти тысяч бумажных и более 20-ти тысяч - в электронном виде, т.е. тем, кто подключен к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Однако свой долг выполнили далеко не все. На сегодняшний день казна республики пополнилась на 142 миллиона рублей, что составляет 75 % от общей начисленной суммы. Таким образом, местный и региональный бюджеты недополучили 47 миллионов.

НАТАЛЬЯ КАТЕГОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УФНС РОССИИ по РА: «Наибольшую долю налогов уплатили граждане, имеющие в собственности объекты на территории города Горно-Алтайска, Усть-Коксинского, Улаганского и Онгудайского районов».

В числе аутсайдеров, где уровень собираемости налогов не превысил 65 процентов: Майминский, Шебалинский, Турачакский и Усть-Канский районы. А самые низкие показатели у Чемальского и Кош-Агачского муниципалитетов. Тем временем, специалисты налоговых органов напоминают, что за каждый день просрочки, начиная со 2 декабря, должникам будут начисляться штраф.

НАТАЛЬЯ КАТЕГОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УФНС РОССИИ по РА: «В случае возникновении спорных вопросов в отношении начисленной суммы налога, либо наличии в налоговом уведомлении объекта, который не принадлежит на праве собственности, гражданам необходимо обратится в налоговый орган для урегулирования возникших вопросов».

Получить подробную информацию о наличии или отсутствии задолженности можно в налоговом органе по месту нахождения имущества, а также с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». А оплатить налоги можно через банки, их терминалы, а также онлайн с помощью сервисов сайта налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

Олеся Овсянкина