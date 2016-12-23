НОВОСТИ

Юная художница удостоена приза Главы РА

В преддверии нового года, в республике уже стало традицией награждать талантливую молодежь. Ежегодно премией Главы региона Александра Бердникова награждаются лучшие деятели культуры, образования, науке, литературе и спорте. В числе лауреатов и юная художница из Усть-Коксинского района Анна Сурмина.

Усть-Коксинская школа искусств. На художественном отделении в пяти группах здесь занимаются более сорока юных творцов.

Рисунок, живопись, скульптура, история искусства предметы, которые ребята осваивают несколько лет, учась воспринимать красоту и видеть окружающий мир в ярких красках.

НАТАЛЬЯ СУРОВЕНКОВА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УСТЬ-КОКСИНСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ: «Каждый ребёнок не похож на другого, невозможно по каким-то шаблонам работать. К каждому нужно искать свой подход и моя профессия очень творческая. Здесь постоянно сам чему-то учишься, невозможно стоять на одном месте».

Вовремя заметить, помочь раскрыть затаившийся порыв души. Это считает Наталья Геннадьевна, основное призвание педагога.

А дети в школу приходят разные, вот и Анна Сурмина, решив заняться рисованием ещё в первом классе, считает, что творчество даёт ей возможность раздвинуть границы пространство до несуществующих рамок и условностей.

В этом году Анна стала номинантом премии Главы республики Алтай, ею ежегодно награждают нашу творческую молодёжь. Заслуженная оценка, несомненно, позволит юной художнице сделать серьезный шаг в достижении мечты. Ведь как сказал её любимый герой, «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…».

Светлана Мороз