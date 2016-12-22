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Республике Алтай выделят средства на борьбу с непарным шелкопрядом

Борьба с лесными пожарами и насекомыми-вредителями. В Москве состоялась встреча главы республики Александра Бердникова, а также министра природных ресурсов Александра Алисова с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком. Стороны обсудили итоги пожароопасного сезона, а также меры по уничтожению непарного шелкопряда, на реализацию которых региону необходимо более 30 миллионов рублей.

Несмотря на то, что Республика Алтай наличию непарного шелкопряда не удивляется, в 2016 - ом регион постигло настоящее нашествие насекомого-вредителя. В августе специалисты Российского центра защиты леса просчитали и объем заражения леса, и сумму, которая потребуется на подавление численности шелкопряда. Необходимую сумму, а это более 30 миллионов рублей, республика не сможет осилить, поэтому Глава Александр Бердников обратился к руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Ивану Валентику.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Глава в обсуждении с Иваном Валентиком высказал просьбу о доведении дополнительных денежных средств РА на 2017 год по борьбе с непарным шелкопрядом. Иван Владимирович пообещал. Поэтому в весенний период будет проводиться обработка от непарного шелкопряда и также у нас запланировано сбор яйцекладок».

Площадь заражения лесов Горного Алтая составила 114 тысяч гектаров. В сравнении с другими регионами Сибири, цифра не большая. Но если борьбу с непарным шелкопрядом не начать сейчас, потом может быть уже поздно. Другой, но не менее опасный вид бабочек, атакует Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. А на ликвидацию вредителя в Кросноярском крае сегодня требуется сумма в 800 миллионов рублей. В настоящее время республиканским министерством природных ресурсов формируется необходимый пакет документов, а все мероприятия будут софинансированы республиканским бюджетом. Также на встречи стороны обсудили итоги пожароопасного сезона. В этом году их было 10 и то, что возгорания вовремя обнаружены, удалось не только сократить затраты на тушение, но, что еще важнее, минимизировать ущерб лесному фонду. Во многом борьба с пожарами ведется успешно благодаря тому, что несколько лет назад в республику поступило насколько десятков единиц современной лесопожарной техники. Об этом была договоренность Александра Бердникова с Рослесхозом. Таким образом, сегодня у Горного Алтая имеется мощный арсенал для борьбы с огнем в горных лесах.

Олеся Овсянкина