НОВОСТИ

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники

С 1 февраля 17-го года налоговые органы перестанут регистрировать аппараты, не соответствующие определенным требованиям. А с 1 июля владельцы торговых предприятий будут обязаны предоставлять фискальные данные уже в электронном виде. Подробности нововведений специалисты налоговой службы разъяснили на обучающем семинаре.

Действующие правила применения контрольно-кассовой техники слишком громоздки, а это, в свою очередь, затрудняет процесс их соблюдения. Здесь речь идет не только о времени и силах, которые уходят на регистрацию и перерегистрацию ККТ, но и о сдаче налоговой отчетности. А специалисты налоговых органов обращают внимание на слабую защищенность фискальных данных, которые, к тому же, формируются на устаревших кассовых аппаратах. Нередко их показания попросту "скручиваются", а это приводит к налоговым недоимкам. Теперь же, с учетом возможностей современных IT-систем и облачных технологий, налогоплательщикам, работающим с кассовой техникой, станет намного проще ее применять.

РОМАН ЕГУЗЕКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ УФНС РОССИИ по РА: «Одна из основных задач перехода на новый порядок применения ККТ – это "сведение на нет" проверок непосредственно в месте применения ККТ. Оперативное получение информации о расчетах ляжет в основу автоматизированной системы контроля за полнотой учета выручки, которая позволит сосредоточиться на зонах риска совершения правонарушений».

На семинаре, где специалисты налоговой службы подробно рассказали юрлицам и индивидуальным предпринимателям об особенностях нового применения контрольно-кассовой техники, отмечено, что с введением онлайн-касс не только снизятся расходы бизнеса, но и легализуется оборот торговли и услуг. Кроме того, ведомство обязуется снизить интенсивность проверок.

РОМАН ЕГУЗЕКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ УФНС РОССИИ по РА: «Благодаря риск-ориентированному подходу УФНС России по Республике Алтай уже обеспечила за последние пять лет снижение количества проверок более чем в 3.5 раза (с 1283 до 350 в год), при этом их результативность возросла с 20% до 92%. С переходом на новый порядок планируется так же сокращать количество проверок пользователей ККТ».

ИП, применяющие патентную систему налогообложения и предприниматели на ЕНВД, могут осуществить расчеты без применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2018 года, но при условии выдачи товарного чека или квитанции по требованию покупателя. И бланков строгой отчетности - для организаций, выполняющих услуги населению.

Олеся Овсянкина