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Из очередной командировки вернулись бойцы республиканского ОМОНа и СОБРа

Полгода службы на Северном Кавказе. Бойцы республиканского ОМОНа и СОБРа вернулись из очередной командировки. По традиции их встретили на границе республики родные и коллеги. Для большинства из них, это далеко не первая подобная командировка, однако есть и новобранцы. Позади шесть месяцев разлуки со своими родными и близкими. Главное, что ребята вернулись живыми и здоровыми.

Добавим, что на счету отрядов специальных подразделений РА более шестидесяти служебных командировок, в ходе которых бойцы охраняют общественный порядок, ведут поисковые работы и активную борьбу с незаконными бандформированиями. По традиции, на торжественном построении были вручены очередные специальные звания и ведомственные награды.