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На центральной площади Горно-Алтайска собрали главную елку республики

Встречая Новый Год. На центральной площади города возводится традиционный снежный городок. Уже установлена елка, вырезаются ледяные и снежные фигуры. Создается площадка для детских игр и зимних забав.

Это финишные аккорды бензопилы. В прошлом году спрос был на снег, из-за теплой погоды он таял на глазах. В этом году дефицит на другой строительный материал. Нынешний лед и на вид не праздничный, и по характеристикам уступает прошлогоднему. Поэтому строители начали городок с самого сложного - с ледяных фигур.

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «В этом году вторая проблема - тепло стоит, снега море, но льда мало. Мороза нет - лед наращивается очень слабо. Очень много перерабатываем льда. Толщина 15 см всего, а блок - 40 см. По 15 см выпиливаем».

По проекту здесь запланировано более 20 элементов. Только восемь из снега - остальные ледяные. Снежные фигуры будут выполнены в последнюю очередь, с этим не будет проблем, заверили строители. Традиционная горка с качелями, каток. В центре появится символ наступающего года - огромный петух, арка и горка для самых маленьких с двумя спусками. Дети, не дожидаясь ни завершения работ, ни наступления каникул - уже осваивают зимний городок. Впрочем, для них он и строится. Они будут хозяйничать здесь до конца праздников.

Главная елка республики собрана. Двадцатиметровая красавица практически украшена. Пока вокруг нее кружат мужчины с гирляндами. Уже сегодня вечером символ Нового года будет сиять, сверкать во всей красе. К концу недели снежный городок на центральной площади столицы будет завершен.

Ольга Усольцева