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В 2017 году алтайских сурков будет меньше

Итоги иммунизации и готовность к сезону гриппа. В правительстве республике состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Главной темой обсуждения стала ситуация по заболеваемости чумой в Кош-Агачском районе.

2014 год. 200 случаев чумы в разных частях света, 56 - смертей. 2015 год - 316 случаев, из них с летальным исходом - 90. В разное время вспышки опасного заболевания были в США, Китае, а также в Казахстане и Монголии. Что касается России, то наиболее активный природный очаг на нашей трансграничной территории.

ЛЕОНИД ЩУЧИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РА: «В России выделено 85 культур чумы, в том числе - 67 на территории нашей РА из 67 культур - 65 - это высоко вирулентные основной подвид».

В 2016-ом обострена эпидобстановка по чуме. В центре внимания - Кош-Агачский район, где 10-летний мальчик из Мухор-Тархаты попадает в больницу с признаками бубонной чумы. Вирус передался ребенку от убитого сурка. Именно эти грызуны на сегодня самые явные переносчики опасного заболевания. В срочном порядке были предприняты меры по локализации вспышки. Это вакцинация населения и животных, деротизация жилых и хозяйственных помещений. Проводился объезд животноводческих стоянок, сотрудники ГИБДД досматривали автомобили с зоны риска, проводилась большая просветительская работа с жителями и туристами.

МИХАИЛ МАРГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «На проведение всех мероприятий было затрачено более 3,5 млн. рублей из республиканского бюджета. Принят исчерпывающий перечень мер, позволивший не допустить распространение заболевание чумой среди людей».

Все это время санэпидобстановка была на особом контроле Александра Бердникова. Необходимые средства, в том числе, были выделены из резервного фонда главы республики. Главное, удалось избежать человеческих жертв. Однако не менее важным стало сохранение привлекательности нашего туристического региона. И с этой задачей власти справились, отметила главный санитарный врач России Анна Попова, во время рабочего визита в республику. Работа в этом направлении будет продолжена. По мнению экспертов, в 2017- ом численность алтайского сурка на опасных участках ожидается низкой. Также на заседании подведены итоги иммунизации и скорректирован план мероприятий по профилактике гриппа. На сегодня заболеваемость ОРВИ по региону ниже эпидпорога более чем на 15 процентов.

Олеся Овсянкина