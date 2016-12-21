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В столице РА состязались представители карате

Впервые в Горно-Алтайске прошел Кубок Республики Алтай по всестилевому карате. Новосибирск, Кемерово, Омск, Алтайский край и два Алтая - всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Поклонники боевых единоборств состязались на двух площадках.

2016-й стал историческим для каратэ России. В феврале Федерация всестилевого каратэ получила государственную аккредитацию. В нее вошли более 30 спортивных объединений, представляющие около 20 разных направлений этого теперь вида спорта. Все, кто раньше был за бортом - теперь могут участвовать в официальных соревнованиях, получать звания мастеров спорта России. Практически во всех российских регионах созданы отделения федерации, в том числе в Республике Алтай. Стилей каратэ много, и все они разные. Тем не менее, удалось свести все направления к единым правилам, чтобы у всех были равные условия.

Первые официальные соревнования по всестилевому каратэ - открытый кубок Республики Алтай. Такого начала не ожидали даже организаторы. Практически вся Сибирь, около 300 участников. Возраст - от 4 и старше. Эмоциональные детские соревнования. Ребята только учатся выходить на татами и побеждать.

Полный контакт, ограниченный - удары не наносятся, только обозначаются и полный контакт в средствах защиты. Маленькие бойцы показали - не так страшен каратэ, если правила для всех унифицированы. Некоторые поменяли тактику ведения боя, говорят, Алтай вдохновил. И это принесло победу.

Зрелищные бои среди юношей, равные соперники, исход каждого поединка зависел от решения судей. Каратэ всегда было популярно. Благодаря трансформации под общее название - всестилевое каратэ планирует стать массовым видом спорта.

Ольга Усольцева